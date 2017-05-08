08.05.2017 15:37:47

Hıdırellez Şenliği, Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı

Esenyurt Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Hıdırellez Şenliğini Esenyurt Roman Kültür Evi önünde büyük bir coşku ile gerçekleştirdi.

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Esenyurt Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Hıdırellez Şenliğini Esenyurt Roman Kültür Evi önünde büyük bir coşku ile gerçekleştirdi.Bereket, bolluk, sağlık ve mutluluğun habercisi Hıdırellez'i Esenyurt Belediyesi Roman Kültür Evi'nde coşku ve neşe ile kutlayan roman vatandaşların mutluluklarına ortak olan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak örs üzerinde çekiçle demir dövmeyi ihmal etmedi. Hıdırellez şenliğine Başkan Kadıoğlu'nun yanı sıra İstanbul Roman Dernekleri Federasyon Başkanı ve Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Dernek Başkanı Özcan Makaracı ile çok sayıda vatandaş katıldı.Doyasıya eğlenceEsenyurt Belediyesi Roman Kültür Evi önünde gerçekleşen Hıdırellez şenliğinde roman müziğinin güçlü sesleri de sahne alarak Esenyurtlu romanlara coşkulu bir bayram yaşattı. Baharın gelişini çoşkuyla karşılayan vatandaşlar etkinliklerle gönüllerince eğlendi.Başkan Kadıoğlu "Örf, adet ve geleneğimizi gençlerimize aktarmalıyız"Hıdırellez şenliklerinde vatandaşlarla beraber olan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu " Atalarımızdan gelen Hıdırellez bayramını roman vatandaşlarımız ile beraber kutluyoruz. Bu geleneğimiz de devam etsin istiyoruz. Hıdırellez'i çok seven ve benimde çok sevdiğim roman kardeşlerimizi ile bugün birlikte bu geleneğimizi kutluyoruz. Hıdırellez'i doya doya yaşayın ki gelecek nesillere anlatabilesiniz. Örf, adet ve geleneğimizi gençlerimize aktarmalıyız ki geleceğimiz daha sağlam ve birlik içerisinde olsun "dedi.