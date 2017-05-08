09.05.2017 00:09:50

Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali kapanış programları

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 26. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali'nin kapanışında, "22. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu" ve "Balkan Havaları Konseri" gerçekleştirildi.

Makedonya'daki Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Ankara Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu (HKAK) ve Hıdırellez Bahar Şenlikleri Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "22. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu'na" başta Türkiye olmak üzere Makedonya, KKTC, Polonya ve Tataristan'dan bilim adamları, uzmanlar, üniversite hocaları, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve diğer konuklar katıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen sanat eserlerinden oluşan "Karma Türk Sanatları Sergisi'nin" açılışıyla başlayan sempozyumda Türk Halk Kültürünü konuları ele alındı.

Sempozyum başkanı Selami Tahir, Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali'nin 36 yıl önce pehlivan güreşleriyle başladığını, 26 yıl önce halk oyunları gösterileri ve 22 yıl önce de Türk Halk Kültürü Sempozyumu'nu da programlarına katarak festivalin bugünkü ana çerçeveyi aldığını kaydetti.

Sempozyumun gerçekleşmesinde katkıda bulunan bilim adamları ve uzmanlara teşekkür eden Tahir, "Bu sempozyumun zengin Türk kültürüne katkıları olacağı ve sempozyumda sunulacak değerli bildirilerin Türk Halk Kültürü konusuna büyük ölçüde açıklık getireceği inancındayım." diye konuştu.

HKAK Genel Başkanı Prof. Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu, 1996'da festivale bilimsel içerik kazandırmak için "Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumunu" başlattıklarına işaret ederek, bu sempozyumun ilk önce Çalıklı köyünde, ardından daha fazla dinleyicinin istifade edebilmesi için başkent Üsküp'te düzenlediklerini kaydetti.

Sempozyumun Türkoloji çalışmalarına bulunduğu katkıların altını çizen Nasrattınoğlu, "Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu bugüne kadar Türkoloji çalışmalarına, bugünkü deyimiyle Türklük bilgisi literatürüne 500'e yakın bildiri, yani bilimsel makale kazandırmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, üniversite olarak bu ve buna benzer sempozyumları desteklemeye gayret edeceklerini, bu tür etkinliklerin Makedonya ve Balkan Türkleri açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

- "Balkan Havaları Konseri"

Festival kapsamında akşam saatlerinde Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) desteğiyle başkent Üsküp'teki Orduevinde "Bahar Havaları Konseri" gerçekleştirildi.

Hıdırellez Bahar Şenlikleri Derneğinden Şenol Tahir, Programın Yeni Yol Kültür Güzel Sanatlar Derneğinin folklor gösterisi ve bu derneğin genç üyelerinin söyledikleri şarkılar ile başlayacağını, ardından TRT ses sanatçısı Gülcan Kaya Aral ve saz ekibinin konserini dinleyeceklerini belirterek, "Böylece hep beraber Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle ortak düzenlediğimiz bu konserle bu yılki 26. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali'nin kapanışını yapmış olacağız." dedi.

Üsküp YEE Müdür Vekili Fuat Korkmaz, Makedonya Türklerinin gerçekleştirdikleri etkinliklerin önemine değinerek "Bu anlamda çeyrek asırı geride bırakan Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivalinin bir parçası olmaktan ve destek vermekten dolayı son derece mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

26 yıl önce Doğu Makedonya'daki Çalıklı köyünde başlayan Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali kapsamında dünyanın birçok ülkesinden katılımcılarıyla pehlivan güreşleri, folklor oyunları, değişik halk oyunları, konserler, bilimsel sempozyumlar ve konferanslar düzenleniyor.