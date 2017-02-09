09.02.2017 12:43:41

Hıdırağa'ya yeni içme suyu hattı döşeniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kırkağaç'ın merkez mahallelerinden biri olan Hıdırağa'da içme suyu hattı döşüyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kırkağaç'ın merkez mahallelerinden biri olan Hıdırağa'da içme suyu hattı döşüyor.MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha kesintisiz içme suyu ulaştırmak için dört bir koldan çalışıyor. Bu kapsamda, Kırkağaç'ta bulunan Hıdırağa Mahallesine 800 metre içme suyu hattı döşeme çalışmalarına başlandı. Mahallenin üst kesimlerinde yaşanan su kesintilerine çözüm üretmek için yapılan çalışmayı Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman ve MASKİ Sorumlusu Ersin Bülbül de takip etti. Çalışma tamamlandığında mahalle sakinleri MASKİ ekipleri sayesinde büyük bir sıkıntıdan kurtarılmış olacak.Mahallenin üst noktalarında su kesintisi yaşanmayacakMASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, 17 ilçede vatandaşların yaşadığı sıkıntılara duyarsız kalmayarak çözüm ürettiklerini söyledi. Aslay, "Bütün ilçelerimize kesintisiz hizmet götürmek için idare olarak büyük özveriyle çalışıyoruz. Kırkağaç ilçemizin merkez mahallelerinden biri olan Hıdırağa'da başladığımız hat döşeme çalışması ile mahallenin üst noktalarında yaşayan vatandaşlarımıza suyu kesintisiz bir şekilde ulaştıracağız. Kısa bir süre içerisinde tamamlanacak çalışmanın mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.