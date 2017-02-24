24.02.2017 16:36:27

Hidayet Türkoğlu, Başkan Kocamaz'a teşekkür etti

Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin'de oynanan Federasyon Kupası final müsabakalarına verdiği destekler dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin'de oynanan Federasyon Kupası final müsabakalarına verdiği destekler dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür etti.Mersin'de 22-26 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası finalleri için Mersin'e gelen Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Federasyon CEO'su Ömer Onan, Başkan Kocamaz'ı makamında ziyaret etti. Kocamaz'a final müsabakalarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Türkoğlu, ismini defalarca duyduğu Kocamaz'ı yakından tanımaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Mersin'de kaliteli bir erkek basketbol takımı kurulabilmesi için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Türkoğlu, "Anadolu'da süper lig olmasa bile onun bir altındaki liglerde mücadele edebilecek takımların sayısını 30'a kadar çıkarmak istiyoruz. Gerçekten sporu seven ve destekleyen şehirlerde takımlarımızın olmasını isteriz. Mersin de bu konuda bizim öncelikli kentlerimiz arasında yer alıyor. Çünkü Mersin'de sporun her branşına yoğun ilgi var ama maalesef başarı konusunda yetersiz kalması bu konuyu gölgeliyor. Bizler de bu konulara karşı sizlerle fikir alışverişi yaparak, ortak çözüm projeleri ile Mersin'in spor kenti olması konusunda gereken desteği vermeye hazırız" dedi.Mersin'in takımlarının sponsor ve bütçe konusunda yaşadığı sıkıntıları aktaran Başkan Kocamaz ise Mersin'in kadın basketbolda temsilcisi olan Büyükşehir Belediyespor ile erkek basketbol takımının genel durumları hakkında bilgiler verdi. Bazı paydaşların kentin takımlarına karşı duyarsız kalmasına sitem eden Kocamaz, "Basketbol takımlarımız elinden geleni yapıyor ama ücretsiz otobüs kaldırmamıza rağmen çoğu maçta beklediğimiz sayıda taraftara erişemiyoruz. Bu da elbette başarıyla alakalı ve başarı için de güçlü bir maddi zemin şart. Mersin İdmanyurdu'nun durumu ortada. Hal böyleyken, kimse de oralı olmayınca ne yazık ki, böyle üzücü manzaralarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.Umre ziyareti sonrası federasyondan gelen misafirleri ağırlayan Başkan Kocamaz, Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'a zemzem suyu ikramında bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Kocamaz'a 15 numaralı 'Burhanettin Kocamaz' yazılı Türkiye Milli Basketbol Takımı forması ve basketbol topu hediye eden misafirlere, Başkan Kocamaz da günün anısına içinde Nusret Mayın Gemisi'nin küçük bir örneğinin yer aldığı cam çerçeve armağan etti.