19.07.2017 15:43:41

Hıçkırık nasıl geçer?

Birçoğumuzun sıklıkla karşılaştığı hıçkırık sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gelir çoğu zaman.

Hıçkırık nedir?

Hıçkırık; diyafram, karın ve göğüs boşluğunda meydana gelen spazmların sonucu oluşur. Spazmın ses tellerini kapaması ve nefes alımını engellemesi ile hıçkırık sırasında meydana gelen "hıçk" sesi çıkar.

Hıçkırık neden olur?

Fazla yemek yemek ve tamamen dolu mide hıçkırığa neden olabilir. Hıçkırığın diğer sebepleri ise şöyledir:

• Fazla ve hızlı yemek yemek,

• Çok fazla alkol tüketmek,

• Çok fazla hava yutmak,

• Sigara içmek,

• Midede meydana gelen ani sıcaklık değişimi örneğin çok sıcak ya da soğuk sıvıların tüketilmesi,

• Stres ve duygusal değişimler.

Hıçkırık ne kadar sürer?

Hıçkırık; genellikle birkaç dakika içinde kesilir, en fazla birkaç saat sürer. Nadir olarak rastlanan ve inatçı hıçkırık olarak da bilinen hıçkırık türünde ise yakınmalar kimi zaman ayları bulabilir. Bu inatçı hıçkırık; uykusuzluk, yorgunluk ve kilo kaybı olarak kendini gösterebilir. İnatçı hıçkırığın altında başka bir neden olabilir. Bu sebeple inatçı hıçkırık durumlarında doktora görünmekte fayda vardır.

Hıçkırık nasıl geçer?

Çoğunlukla hıçkırık, birkaç dakika içinde kendiliğinden kaybolur. Fakat birkaç saat süren ve kesilmeyen hıçkırıklar için işte evde yapabilecekleriniz:

• Derin bir nefes alarak nefesinizi tutun ve yavaşça 10'a kadar sayıp bırakın,

• Bir kese kağıdının içine belirli periyotlar ile nefes alıp verin,

• Hızlıca bir bardak soğuk su için,

• Bir çay kaşığı şeker ya da bal yiyin.

İnatçı olarak uzun süren bir hıçkırığınız varsa ve aylarca geçmiyor ise bir doktora gitmenizde fayda vardır.

Hıçkırık en çok kimde görülür?

Ayrıca, hıçkırık çoğunlukla erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür.