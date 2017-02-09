09.02.2017 21:45:59

Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama

Suriye’de geçen ay sonunda beş büyük grubun birleşmesi ile ilan edilen Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm’ın lideri Ebu Cabir Haşim eş Şeyh’in ilk konuşması yayınlandı.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Suriye'de Ocak ayı sonunda beş büyük muhalif grubun kendilerini fesh ederek kurduğu Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'ın lideri Ebu Cabir Haşim eş Şeyh'in ilk resmi konuşması yayınlandı. Cabir, konuşmasında kurulan birliğin hedeflerine ve Suriye'deki duruma dair yerel ve küresel duruma değindi.

Amaçlarını Esed rejimini yıkıp Suriye'nin bütününü kurtarmak olarak açıklayan Cabir, Suriye'de Müslüman bir yönetim kimliğini kuracaklarını belirtti.

“Suriye'nin Müslüman kimliğini kurumayı hedefliyoruz ve halkımız merak etmesin bizler Esed rejimine karşı en kısa zamanda yeniden askeri olarak etkin olacağız. Onların askeri kışlarına yine ineceğiz.” diyen Cabir, kuşatma altındaki halka seslenerek sabırlı olmalarını istedi.

Yeni bir süreci temsil ettiklerini ve hiçbir başka örgütlenme ile ilişkileri olmadığını ifade eden Cabir böylece son dönemde yaşanan gerginliklerde adı sıkça anılan ve kendisini fesh ederek Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'a katılan Fethu'ş Şam ve El Kaide ilişkisine de üstü kapalı şekilde vurgu yaptı. Birlik konusunda eski sorunları bir kenara bırakmayı ve kendilerine destek olunmasını isteyen Tahrir Şam lideri mazlumun yanında olacaklarını söyledi.

HEY'ETU TAHRÎRİ'Ş-ŞÂM'IN FORMASYONU

Suriye'nin muhalif gruplarından Fethu'ş-Şâm Cephesi (Şam'ın Fethi Cephesi), Ceyşu's Sünne, Ensaruddin, Liva El Hak ve Nureddin Zengi adlı gruplar kendilerini feshederek Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti) adı altında birleşti.

Yeni oluşumun lideri olarak Ahrâru'ş-Şâm Hareketi'nin eski lideri ve Ahrâru'ş-Şâm Hareketi şura üyesi olan Ebu Cabir Haşim eş Şeyh seçildi. Yeni oluşum içindeki gruplardan alınan bilgilere göre yeni oluşuma katılacak olan gruplar fesh edildi ve bundan sonra Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm adı altında faaliyet gösterecekleri açıklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder