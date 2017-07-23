23.07.2017 19:02:53

'Hero' yazılı tişörtle sınava giren kişiye gözaltı

Adana'da, üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren genç gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, 35 yaşlarındaki Şahin Berker, üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir okulda DGS'ye girdi. Tişörtteki yazıyı fark eden sınav denetmeni durumu okulun güvenlik görevlilerine bildirdi.



Olay yerine çağrılan polis ekipleri, üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığının da giydiği 'Hero' yazılı tişört bulunan Berker'i gözaltına alıp 100. Yıl Polis Merkezi'ne götürdü.



Hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan işlem başlatılan Berker, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Yedek parça üzerine iş yeri bulunduğunu belirten Şahin Berker, hiçbir şeyden haberi olmadığını, gözaltına alınınca örgüt üyelerinin bu tişörtü giydiğini öğrendiğini söyledi.



Şahin Berker, polis merkezine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



