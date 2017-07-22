22.07.2017 17:06:44

'Hero' tişörtü giyenler fare deliğinden çıktı

Adalet Bakanı olan Abdulhamit Gül, ilk ziyareti için seçim bölgesi olan Gaziantep'i tercih etti.

Kabinede yapılan değişiklikle Adalet Bakanı olan Abdulhamit Gül ilk ziyaretini seçim bölgesi olan Gaziantep'e yaptı.

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Adalet Bakanı Gül'ü Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Valilik şeref defterini Adalet Bakanı olarak ilk kez imzalayan Gül, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.Valilik ziyaretinde konuşan Gül, "Hepimiz gece gündüz Gaziantep'e hizmet için gayret eden bir ekibiz. Hepimizin ortak sevdası Gaziantep'tir, memleket sevdasıdır. Bu birlik ve beraberlik inşallah Gaziantep'te kıyamete kadar kalıcı olacaktır" dedi.

"Hükümette bazı bakanlar hakkında tasarruflar oldu ve şahsımıza da Adalet Bakanlığı görevi tevcih edildi" diyen Gül, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye hukuk devletinin gerek ulusal gerek uluslararası hukukun parçası olarak hukuk çerçevesinde bu yargılamasını yapacaktır. Şundan emin olalım 15 Temmuz'un kahramanları aziz milletimizdir ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 15 Temmuz'da bu millet kahramanca ülkemizi, cumhuriyetimizi, İstiklal Marşımızı, ezanımızı, mukaddesatımızı koruyan bu kahramanlar, cumhurbaşkanımız, başbakanımız, aziz milletimiz nesilden nesile anlatılacak. Öyle kahramanlık tişörtüne kahraman yazarak olmaz."

"FARE GİBİ DELİKTEN ÇIKTILAR"

Kahraman diye ortaya çıkıp 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmeye çalışanların, Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlemeye çalışanların nasıl fare gibi o delikten çıktığını bütün milletimiz gördü. İnşallah bu hainler, Türkiye'yi bölmek isteyen, Türkiye'yi işgal etmeye çalışan, 15 Temmuz darbesiyle, bölücü terör örgütüyle Türkiye'yi hangi terör örgütü olursa olsun bölmek, parçalamak, yıkmak isteyenler; Türk yargısının önünde hesap vermektedir. Bunun takipçisi milletimizdir, bakanlığımızdır, hükümetimizdir. Kimsenin bu konuda asla gevşeklik, zaafiyet, farklı bir tavır içerisinde beklentiye girmesine asla izin veremeyiz. Bu konuda nasıl 15 Temmuz günü cumhuriyetimizi koruduysak, muhafaza ettiysek bu hainlerin de Türk yargısı önünde sonuna kadar hesaplarını verecekleri, cezalarını çekecekleri süreci hep birlikte takip edeceğiz. Bu milletimize olan boynumuzun borcudur. "