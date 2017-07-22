SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Hero' tişörtü giyenler fare deliğinden çıktı
'Hero' tişörtü giyenler fare deliğinden çıktı
22.07.2017 17:06:44

'Hero' tişörtü giyenler fare deliğinden çıktı

Adalet Bakanı olan Abdulhamit Gül, ilk ziyareti için seçim bölgesi olan Gaziantep'i tercih etti.

Kabinede yapılan değişiklikle Adalet Bakanı olan Abdulhamit Gül ilk ziyaretini seçim bölgesi olan Gaziantep'e yaptı.

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Adalet Bakanı Gül'ü Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Valilik şeref defterini Adalet Bakanı olarak ilk kez imzalayan Gül, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.Valilik ziyaretinde konuşan Gül, "Hepimiz gece gündüz Gaziantep'e hizmet için gayret eden bir ekibiz. Hepimizin ortak sevdası Gaziantep'tir, memleket sevdasıdır. Bu birlik ve beraberlik inşallah Gaziantep'te kıyamete kadar kalıcı olacaktır" dedi.

"Hükümette bazı bakanlar hakkında tasarruflar oldu ve şahsımıza da Adalet Bakanlığı görevi tevcih edildi" diyen Gül, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye hukuk devletinin gerek ulusal gerek uluslararası hukukun parçası olarak hukuk çerçevesinde bu yargılamasını yapacaktır. Şundan emin olalım 15 Temmuz'un kahramanları aziz milletimizdir ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 15 Temmuz'da bu millet kahramanca ülkemizi, cumhuriyetimizi, İstiklal Marşımızı, ezanımızı, mukaddesatımızı koruyan bu kahramanlar, cumhurbaşkanımız, başbakanımız, aziz milletimiz nesilden nesile anlatılacak. Öyle kahramanlık tişörtüne kahraman yazarak olmaz."

"FARE GİBİ DELİKTEN ÇIKTILAR"

Kahraman diye ortaya çıkıp 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmeye çalışanların, Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlemeye çalışanların nasıl fare gibi o delikten çıktığını bütün milletimiz gördü. İnşallah bu hainler, Türkiye'yi bölmek isteyen, Türkiye'yi işgal etmeye çalışan, 15 Temmuz darbesiyle, bölücü terör örgütüyle Türkiye'yi hangi terör örgütü olursa olsun bölmek, parçalamak, yıkmak isteyenler; Türk yargısının önünde hesap vermektedir. Bunun takipçisi milletimizdir, bakanlığımızdır, hükümetimizdir. Kimsenin bu konuda asla gevşeklik, zaafiyet, farklı bir tavır içerisinde beklentiye girmesine asla izin veremeyiz. Bu konuda nasıl 15 Temmuz günü cumhuriyetimizi koruduysak, muhafaza ettiysek bu hainlerin de Türk yargısı önünde sonuna kadar hesaplarını verecekleri, cezalarını çekecekleri süreci hep birlikte takip edeceğiz. Bu milletimize olan boynumuzun borcudur. "


    YORUM YAZ
Başakşehir'in kadrosu belli oldu
Başakşehir'in kadrosu belli oldu
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla oynayacağı maçlar için UEFA'ya 25 kişilik kadroyu verdi.
22.07.2017 17:09:17
Asırlık zeytin ağaçları küle döndü
Asırlık zeytin ağaçları küle döndü
Aydın'da öğle saatlerinde meydana gelen arazi yangınında onlarca dönüm tarım arazisi ve asırlık zeytin ağaçları cayır cayır yandı.
22.07.2017 17:07:01
BM olayın soruşturulmasını istedi
BM olayın soruşturulmasını istedi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail güvenlik güçlerinin iki Filistinli genci öldürmesinden büyük üzüntü duyduğunu ve bunu yapanları kınadığını belirterek, olayın araştırılması için çağrıda bulundu.
22.07.2017 17:01:22
Esed rejimi duyurdu! Devreye girdi
Esed rejimi duyurdu! Devreye girdi
Suriye ordusu, Doğu Guta'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ateşkes ilanı, Rusya'nın muhaliflerle anlaşma imzalamasından sonra geldi.
22.07.2017 16:57:06
İki lider Karabağ'ı görüştü
İki lider Karabağ'ı görüştü
Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ sorununu değerlendirdiği belirtildi.
22.07.2017 16:56:17
Arabistan yılı sıfıra yakın büyümeyle kapatacak
Arabistan yılı sıfıra yakın büyümeyle kapatacak
Uluslararası Para Fonu (IMF), Suudi Arabistan'ın 2017 büyüme tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,1'e düşürdü.
22.07.2017 16:51:02
Otomobil keçi sürüsüne çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Otomobil keçi sürüsüne çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Adana'nın Sarıçam ilçesinde otomobilin keçi sürüsüne çarpması sonucu 30 keçi telef oldu.
22.07.2017 16:49:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriyeli muhalifler arasında anlaşma sağlandı
Suriyeli muhalifler arasında anlaşma sağlandı
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Filistin, İsrail'le tüm ilişkileri askıya aldı
Filistin, İsrail'le tüm ilişkileri askıya aldı
Beyaz Saray Sözcüsü istifa etti
Beyaz Saray Sözcüsü istifa etti
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
Birleşmiş Milletlerden Mescid-i Aksa tepkisi
Birleşmiş Milletlerden Mescid-i Aksa tepkisi
Yeni bakan harekete geçti
Yeni bakan harekete geçti
PKK’nın beyni öldürüldü
PKK’nın beyni öldürüldü
FETÖ operasyonlarında sıra onlarda
FETÖ operasyonlarında sıra onlarda
HDP'li ismin vekilliği düşürüldü
HDP'li ismin vekilliği düşürüldü
THY uçağı havada arızalandı
THY uçağı havada arızalandı
SON YORUMLANANLAR
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
İsrail Mescid-i Aksa'da saldırdı! Yaralılar arasında Türkler de var...
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
'Kızgınlık Cuması': 81 il Mescid-i Aksa için meydanlara iniyor!
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
İsrail ordusu ve istihbaratı Netanyahu hükümetini uyarıyor: Gerilim tırmanmamalı...
Kıbrıs barış Harekatı 43. yılında: 'Ecevit Londra’dayken Erbakan operasyon emri verdi'
Kıbrıs barış Harekatı 43. yılında: 'Ecevit Londra’dayken Erbakan operasyon emri verdi'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları