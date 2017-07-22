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'Hero'nun sırrı o makale mi?
'Hero'nun sırrı o makale mi?
22.07.2017 19:14:08

'Hero'nun sırrı o makale mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada sanıklardan birinin 'Hero' (kahraman) yazılı bir tişört ile duruşmaya katılması sonrasında gözler bu tişörte çevrildi...

Duruşmaya bu tişört ile katılan sanık sonrasında yurdun dört bri yanında yaşanan 'Hero' tişörtü vakaları ile akıllara gelen soru şu şekilde: FETÖ'cüler bu tişörtü neden giyiyor ve anlamı ne?

Oda TV'nin haberine göre tişört, Gülen'in bir makalesisine atıfta bulunuyor.

Buna göre FETÖ'nün İngilizce yayın yapan dergisi The Fountain Magazine'de Ağustos 2016'da, yani 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında yayımlanan sayısının kapağında "Despair and Heroes" yani "Umutsuzluk ve Kahramanlar" başlığı ile bir makale yayınlandı. Makalenin yazarı ise Fethullah Gülen.

FETÖ'cülerin bu tişört ile Gülen'e selam gönderdiği düşünülüyor.


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