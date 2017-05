05.05.2017 13:05:59

'Herkesle kafa kafaya oynayacak bir ekibimiz var'

Galatasaray Odeabank'ın Uruguaylı basketbolcusu Bruno Fitipaldo, THY Euroleague'in bitmesinin ardından takımın tek konsantrasyonunun lig olduğunu söyl

Galatasaray Odeabank'ın Uruguaylı basketbolcusu Bruno Fitipaldo, THY Euroleague'in bitmesinin ardından takımın tek konsantrasyonunun lig olduğunu söyleyerek, "Play-Off'ta şanslar eşit. Orada oynayan her takım kadar şampiyonluk için şansımız var. Herkesle kafa kafaya oynayacak bir ekibimiz var" dedi.Galatasaray Odeabank'ın Uruguaylı oyuncusu Bruno Fitipaldo, kulübün aylık dergisine açıklamalarda bulundu. Güney Amerika'da daha çok futbolun ön planda olduğunu belirten Fitipaldo, "Fakat basketbol da çok seviliyor. Brezilya ve Arjantin gibi bölgenin en iyi oyuncularına sahip iki ülke var. Hem Avrupa'da hem de NBA'de şu an oynayan ya da tarihe geçmiş bir sürü basketbolcuya sahipler. Uruguay olarak biz küçük bir ülkeyiz ama onları ve tarihi takip ediyoruz. Son yıllarda üçüncülük için mücadele ediyoruz çünkü Venezuela gayet iyi bir basketbol oynuyor. 2008'de Şili'de düzenlenen şampiyonadan beri finale çıkamadık. Son maçta Arjantin'e kaybetmiştik. Çok gençtim o nedenle kadroda değildim fakat maçı hatırlıyorum. Son alınan bronz madalyada ise kadrodaydım" şeklinde konuştu."MUSLERA'YI BURADA TANIDIM"Vatandaşı futbol takımının kaleci Fernando Muslera ile her gün görüştüklerini söyleyen başarılı basketbolcu, "Yakın arkadaşız diyebilirim. Doğrusunu söylemek gerekirse İstanbul'a gelmeden önce Muslera'yı tanımıyordum. Galatasaray'a transfer olacağımı duyduğunda beni aradı ve o günden beri de bağımızı koparmadık. Kız arkadaşım ve Muslera'nın eşi de arkadaşlar. Birlikte çok vakit geçiriyoruz. İki Uruguaylı'nın aynı takım için bu kadar uzakta oynaması pek rastlanan bir durum değil" diye konuştu."PLAY OFF'TA ŞANSLAR EŞİT"Euroleague'in bitmesinin ardından takımın tek konsantrasyonunun lig olduğunu vurgulayan Uruguaylı basketbolcu, "Artık çalışmak ve gelişmek için daha çok zamanımız var. Euroleague'de fikstür çok sıkışıktı ve antrenmana bile neredeyse zaman kalmıyordu. Play-Off'ta şanslar eşit. Orada oynayan her takım kadar şampiyonluk için şansımız var. Herkesle kafa kafaya oynayacak bir ekibimiz var. Neler olacağını göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.