04.02.2017 14:07:12

Herkes için kütüphane programı Gaziantep'te

Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi'nin girişimiyle ABD'deki Bill ve Melinda Gates Vakfı bünyesindeki Küresel Kütüphaneler işbirliğinde 'Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim' resmi sloganıyla yürütülen Herkes İçin Kütüphane projesi Gaziantep'te başladı.

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Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi'nin girişimiyle ABD'deki Bill ve Melinda Gates Vakfı bünyesindeki Küresel Kütüphaneler işbirliğinde 'Yerel Dönüşüm, Küresel Erişim' resmi sloganıyla yürütülen Herkes İçin Kütüphane projesi Gaziantep'te başladı.Proje, Türkiye çapında il, ilçe ve belde belediyelerine ait belirli sayıdaki yerel yönetim kütüphanelerinde uygulanıyor. Projeyle, yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerde öncelikle vatandaşların temel bilgisayar ve internet erişimlerine imkan sağlayacak altyapı desteklenerek, e-devlet, e-belediye hizmetleri başta olmak üzere, internet üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması, bilgi ve iletişim becerilerinin kazandırılması için gerekli eğitimlerin ücretsiz bir biçimde kamu kütüphanelerince sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda Gaziantep'te de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve eski Adliye binasındaki Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezi'nde uygulamaya konulan proje kapsamında isteyenlere e-devlet, e-belediye, cv hazırlama, sağlık hizmetleri, güvenli internet kullanımı eğitimleri veriliyor. Ayrıca sınavlara hazırlanan kullanıcılara da açık erişim kaynaklarının kullanımı hakkında bilgi veriliyor.Sabahın erken saatlerinde kütüphaneye gelen öğrencilerden kimileri, ders çalışarak, kimileri kitap ödünç alarak, bazıları da bilgisayarlarda açık eğitim kaynaklarından görüntülü ders dinleyerek kütüphaneden yararlanıyor.