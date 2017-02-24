24.02.2017 16:39:51

Her şey 'güvenli ulaşım' için

Samsun'da, Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi'nin valilik öncülüğünde başlattığı, Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği 'Kent İçi Güvenli Ulaşım' projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da onay gördü.

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Samsun'da, Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi'nin valilik öncülüğünde başlattığı, Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği "Kent İçi Güvenli Ulaşım" projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da onay gördü.Proje kapsamında MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Aycan Türkel, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'i makamında ziyaret etti. Kadir Gürkan ile Coşkun Esen, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan ilköğretim okulları 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik 'Kent İçi Güvenli Ulaşım' Sosyal Sorumluluk Projesi'nin detaylarını görüştü.Ziyaret ile ilgili bilgi veren Kadir Gürkan, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği ve verimlilik açısından kent içi ulaşımda toplu taşımanın önemine dikkati çekerek, "Samsun Valiliğimiz öncülüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi destekleri ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve odamız işbirliğinde Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy'deki okullarda bu projeyi uygulayacağız" dedi.Gönüllü eğitmenler iş başındaOkulların 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Kent İçi Güvenli Ulaşım" projesi broşürlerinin hazır olduğunu belirten Kadir Gürkan, "Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMULAŞ'ta görev yapan personeller projede gönüllü eğitmen olarak yer alacak. Bu eğitmenlerimiz 4 ilçedeki okullara giderek 'Toplu Ulaşım Nedir? Kent İçi Toplu Taşımada Nelere Dikkat Edilmeli?' başlıklarında eğitimlere başlayacaklar" diye konuştu.