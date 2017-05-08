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'Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım'
08.05.2017 22:44:50

'Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım'

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Çavuşoğlu: '(Vagner Love) Hem işini yapıyor hem golünü atıyor hem de insanlığı, kişiliğiyle kulübe çok şey katıyor'

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcuları Vagner Love'ın hem gol attığını hem de insanlığı ve kişiliğiyle kulübe çok şey kattığını belirterek, "Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım." dedi.

Başkan Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor galibiyetiyle iki haftalık mağlubiyet serisine son verdiklerini söyledi. Kaybettikleri iki maçta gol yollarında etkili olamadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, söz konusu müsabakalarda Vagner Love'ın yokluğunu hissettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Atiker Konyaspor karşısında aldıkları galibiyetin, ligde son haftalara girilirken kendilerini rahatlattığını aktardı.

Vagner Love'ın performansıyla ilgili bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Vagner Love, yıldız bir oyuncu. Sadece gol atmıyor, futbol oynamıyor. Futbolun dışında da takım arkadaşlarını, kulübünü, Alanya'yı sahiplenmesi bizim için çok önemli. Hem işini yapıyor hem golünü atıyor hem de insanlığı, kişiliğiyle kulübe çok şey katıyor. Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım." değerlendirmesinde bulundu.


- "Konya'da çok iyi ağırlandık"


Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında rakip takım otobüsünün camlarının kırılmasının kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Konya'ya gittiğimizde altyapı otobüsüne bir ya da iki kişi yazı yazmış, birkaç taş atmış. Bu, biraz abartıldı. Konya'da çok iyi ağırlandık. Konyaspor Kulübü Başkanı ve yönetimiyle hep beraber yemek yedik. Konya'daki hemşehrilerimiz bizi misafir etti. Özellikle taraftar grupları liderleri Alanyaspor'u en iyi şekilde ağırladı. Hiçbir taşkınlık söz konusu bile olmadı. Aracı taşlayan ismi de Konyalı taraftarlarımız tespit etti. O da bizim için önemli."

Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor taraftarlarına da seslenerek, sakin olmalarını istediği taraftarların olayları büyütmemesi gerektiğini ifade etti.

Kulübün zor zamanlardan geçerek bugünlere geldiğini aktaran Çavuşoğlu, "İki hafta önce oynadığımız Osmanlıspor maçında ufak tefek şeyler oldu. Kulübümüz 45 bin lira ceza aldı. Neden aldı? Küfür ve sahaya atılan madde nedeniyle. Bunu atan insanlar, Aytemiz Alanyaspor'a fayda sağlamıyor. Kusura bakmasınlar, biz onları taraftar olarak kabul etmiyoruz. O şekilde gelecekseniz, tribünlere gelmeyin." ifadelerini kullandı.

Hasan Çavuşoğlu, Atiker Konyaspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılar dileyerek, yeşil-beyazlı ekibin kupayı almasını istediğini sözlerine ekledi.


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