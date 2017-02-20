20.02.2017 09:07:54

'Her Ay Bir Konu, Bir Konuk' sempozyumları düzenlenecek

Erzincan'da merkez Kur'an Kursları öğreticilerine yönelik Şubat ayı mutat toplantısı düzenlendi. Müftülük Fuaye Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Müftü Vekili Dr. Mehmet Reşat Şavlı ve Din Hizmetleri Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen katıldı. Şubat ayı mutat toplantı gündeminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı doğrultusunda merkez Kur'an kurslarına yönelik olmak üzere 'Her Ay Bir Konu, Bir Konuk' programı düzenlendi.

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Erzincan'da merkez Kur'an Kursları öğreticilerine yönelik Şubat ayı mutat toplantısı düzenlendi. Müftülük Fuaye Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Müftü Vekili Dr. Mehmet Reşat Şavlı ve Din Hizmetleri Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen katıldı. Şubat ayı mutat toplantı gündeminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı doğrultusunda merkez Kur'an kurslarına yönelik olmak üzere "Her Ay Bir Konu, Bir Konuk" programı düzenlendi.Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde Kur'an kursu öğreticilerine ve kursa gitmekte olan ev hanımlarına yönelik 112 ve ilkyardım ile ilgili konularda farkındalık bilinci aşılamak ve bilgi vermek amaçlı sempozyum düzenlendi.Sempozyumda ilk yardım nedir, yaralanmalar, kanamalar, hastalar ve yaralılar ile ilgili durum değerlendirmeleri, hayvan ısırıklarında ilk yardım, bayılma, koma hali, hipoglisemi, hava yolu tıkanıklıklarında, kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, göğüs ağrısında, sara nöbetlerinde ve yanık vakalarında ilkyardım gibi konularda bilgiler verildi. İlk yardımın en önemli kısmı olan 112'nin aranması ve bilgi verilmesi sırasında nelere dikkat edilmeli konusuna değinildi.Sempozyum, yatılı kız ve erkek Kur'an kurslarında da devam edecek. 112 ve ilk yardım konularında kursiyer öğrencilere farkındalık bilincinin aşılanması konusunda gayret gösterilecek. Bu çalışmayı yürüten ilk yardım Eğitmeni Semra Gazi, Erzincan Müftülüğünün Diyanet İşleri Başkanlığı talimatı doğrultusunda başlattığı bu çalışma dolayısıyla teşekkür ettiklerini ifade etti.