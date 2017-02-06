SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Her 6 erkekten biri prostat kanseri
06.02.2017 16:23:29

Her 6 erkekten biri prostat kanseri

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, 'Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen iç organ kanseri ve tüm dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Yaklaşık olarak her 6 erkekten birinin prostat kanserine yakalanacağı ve her 35 erkekten birinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir' dedi.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, "Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen iç organ kanseri ve tüm dünyada en sık görülen ikinci kanser türüdür. Yaklaşık olarak her 6 erkekten birinin prostat kanserine yakalanacağı ve her 35 erkekten birinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir" dedi.

Prostat kanserinin belirtileri

VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Kliniğinden Opr. Dr. Mustafa Çağlar, "prostat kanseri" hakkında bilgi verdi. Dr. Çağlar, "Prostat kanseri oldukça sinsi seyredebilmektedir. Hastalık hiçbir belirti vermeyeceği gibi, hastalar; İdrar veya menide kan görülmesi,İdrar sırasında ağrı veya yanma,Meni boşalması sırasında yanma ağrı,Peniste sertleşme zorluğu,İdrarın yapmada zorluk,İdrara sık çıkma, kasıklara doğru vuran ağrı,İdrar akış hızının azalması,İdrarını tam boşaltamama gibi şikayetlerle başvurabilirler.Bu belirtiler kanser dışı nedenlere (prostat büyümesi, enfeksiyon gibi) de bağlı olabilir" diye konuştu.

Daha sonraki işlemlerle ilgili Opr. Dr. Mustafa Çağlar şöyle devam etti: "Hastanın kan örneğinde laboratuvarda PSA bakılır. PSA prostat kanseri dışında bazı hastalıklarda da yükselebilir (prostatın iltihabı ya da iyi huylu büyümesi gibi). Kanseri düşündüren herhangi bir belirti olduğunda doktor bunun kansere mi yoksa başka bir nedene mi ait olduğunu analiz eder. Bunun için detaylı bir sorgulama ve aile öyküsü alınmasının ardından prostatın parmakla muayenesi, kanda PSA bakılması, idrar tahlili gibi tetkikler yapılır."

PSA testi

PSA testi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Çağlar, "PSA erkeklerde prostat bezinden salınan ve spermin sıvılaşmasını sağlayan bir enzimdir. Esas olarak, prostatın kanallarını döşeyen ve içini oluşturan hücrelerden salgılanır. PSA büyük ölçüde prostata özgü bir enzimdir ancak çok düşük miktarlarda pankreas ve tükürük bezlerinden de salgılanır. PSA'nın spermdeki konsantrasyonu kandaki seviyesinin milyon katı kadardır. Kanda yükselmesi prostat kanseri açısından önemlidir, ancak PSA yükselmesi sadece prostat kanserine özgü değildir. Prostatın iyi huylu büyümelerinde, prostat iltihaplarında da PSA yükselebilmektedir."

Prostat kanseri risk faktörleri

Opr. Dr. Mustafa Çağlar açıklamasını şöyle tamamladı: "En önemli risk faktörleri yaş ve aile hikayesidir. Aile öyküsü çok önemlidir. Normal kontroller sırasında prostat kanseri araştırılması 50 yaş sonrası tavsiye edilirken, ailede prostat kanseri mevcudiyeti varsa bu araştırmalar 40 yaş sonrasında başlatılmaktadır. Babasında veya erkek kardeşinde prostat kanseri olanlarda risk oldukça yüksektir ve bu risk yüzde 50'lere kadar çıkmaktadır."

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramının 143 bin lira olduğu bildidildi.
06.02.2017 16:56:21
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan CHP İzmir Milletvekili Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
06.02.2017 16:46:48
TDV'den Arakanlı Müslümanlara yardım
TDV'den Arakanlı Müslümanlara yardım
TDV, Arakan eyaletinde yürütülen askeri operasyonlar nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk eden Arakanlı Müslümanlara insani yardımda bulundu.
06.02.2017 16:45:15
Hakkari'de PKK operasyonu
Hakkari'de PKK operasyonu
Hakkari'de PKK'ya yönelik kırsal alanda hava destekli operasyon başlatıldı.
06.02.2017 16:33:26
YÖKDİL sınavının başvuru süresi uzatıldı
YÖKDİL sınavının başvuru süresi uzatıldı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yarın sona erecek YÖKDİL Sınavı başvurularının süresinin yoğun talep üzerine 10 Şubat Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.
06.02.2017 16:29:28
TBMM Başkanı Kahraman'ın yeğeni toprağa verildi
TBMM Başkanı Kahraman'ın yeğeni toprağa verildi
Kahraman'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında vefat eden yeğeni Musa Kahraman, toprağa verildi.
06.02.2017 16:22:21
Astana'daki Rus heyeti başkanı Gacimagomedov'dan açıklama
Astana'daki Rus heyeti başkanı Gacimagomedov'dan açıklama
Gacimagomedov, 'Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'de işbirliğine hazır olduklarını doğruladı' dedi.
06.02.2017 16:20:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Işık: 7’si general 149 asker firarda
Işık: 7’si general 149 asker firarda
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
NATO'dan kritik Irak kararı
NATO'dan kritik Irak kararı
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Erdoğan'ın elindeki son anket
Erdoğan'ın elindeki son anket
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Seçim Öncesi Türkmenistan manzaraları ve yönetim şekli
Seçim Öncesi Türkmenistan manzaraları ve yönetim şekli
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları