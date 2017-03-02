02.03.2017 16:49:37

'Hepsinin elimizde belgesi var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Batı'yı eleştirerek, 'Ne yazık ki YPG'ye PYD'ye silah desteği verenler bu güçlerdir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Batı'yı eleştirerek, "Ne yazık ki YPG'ye PYD'ye silah desteği verenler bu güçlerdir. Hepsinin elimizde belgesi var. DEAŞ'a silah veren de bu güçlerdir" dedi."Göç ve Mülteciler" temalı 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2006 yılında kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine gidenlerin yaklaşımı bizim cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi ile önüne geçmeye çalıştığımız bir sorunun ifadesidir" dedi. "2012 yılında hayata geçirdiğimiz Kamu Denetçiliği Kurumu, devlet ve vatandaşı kucaklaştırmak, aradaki engelleri kaldırma irademizin en somut tezahürlerindendir" diye devam eden Erdoğan, ombudsmanlık müessesini çok daha önce Türkiye'ye kazandırmak istediklerini fakat 2006 yılında 5548 sayılı Kanun'un TBMM'de kabul edilmesinden sonra dönemin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, ombudsmanlığın kuruluşunun bu nedenle daha sonraki yıllara kaldığını kaydetti. Kamu denetçiliğinin kuruluş nedeninin eski Türkiye alışkanlıklarının, kimin nasıl konumlandırıldığının tespiti noktasında çok önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu hadise Türkiye'deki yönetim sistemi değişikliğinin sebebini ortaya koyması bakımından kritik bir önemdedir. Çünkü 2006 yılında kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine gidenlerin yaklaşımı, bizim cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi ile önüne geçmeye çalıştığımız bir sorunun ifadesidir. Biliyorsunuz 2006 yılında 5548 sayılı Kanun'un iptali için mahkemeye başvuranlar, dönemin Cumhurbaşkanı ve ana muhalefet partisiydi. Ana muhalefet partisinin ve dönemin Cumhurbaşkanının hadiselere bakışı ile Anayasa Mahkemesinin o günkü yapısını dikkate aldığımızda alınan iptal kararı hiç kimse için sürpriz olmadı. Türkiye şu anki bulunduğu seviyeye çok kolay gelmedi. Demokrasi kılıcı gibi seçilmişlerin üzerinde sürekli baskı kuran, elindeki kamu gücünü siyaseti hizaya sokmanın aracı haline getiren bir zihniyetle çarpışarak ülkemize hizmet etmeye çalıştık. Ülkenin ve vatandaşın menfaatine olacak birçok proje, hizmet ve eser maalesef sistem içine özel olarak yerleştirilmiş vesayet odakları tarafından sabote edildi. Kamu etkinliği ve verimliliğini artıracak, şeffaflığı, hesap verebilirliği, denetimi güçlendirecek adımlar çeşitli bahanelerle engellenmek istendi. Hukuk, anayasa ve yasalar yenilikçi, uzlaşmacı ve objektif bir anlayışla değil, tamamen statükocu, ideolojik bir bakış açısıyla yorumlandı. Türkiye'nin bugün geldiği noktadan geriye doğru baktığımızda bu anlattıklarımız yıllar önce yaşanmış gibi görünüyor olabilir. Bu yaşadıklarımız meçhul bir tarihin, uzak geçmişin değil, sadece 3-5 yıl öncesinin olayıdır. Biz dik durmasaydık, gövdemizi taşın altına koymasaydık, bu ülkede yapılanların onda birini dahi gerçekleştiremezlerdi. Çabalarımız ve milletimizin desteği sayesinde Türkiye bu alanda büyük eğişim ve dönüşüm geçirdi" diye konuştu."MİSAFİR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Batı'nın mültecilerle ilgili sözlerini tutmadığını hatırlatan Erdoğan, "Şu anda Suriye ve Iraklı olarak 3 milyon mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz, onlara ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız harcama 26 milyar doları bulmuştur. Ne yazık ki ne AB ne BM Mülteciler Konseyi verdiği sözde durmuştur. Verseler de vermeseler de biz, silahlardan, varil bombalarından kaçan bu insanları evimizde misafir etmeye devam edeceğiz" dedi."ELİMİZDE BELGELERİ VAR"Terör örgütü DEAŞ'la gerçekten sadece Türkiye mücadele etmesine, Suriye'de şehitler vermesine rağmen Batı dünyasının "Türkiye DEAŞ'a yardım ediyor" iftirasını attığını belirten Erdoğan, "Ne yazık ki YPG'ye PYD'ye silah desteği verenler bu güçlerdir. Hepsinin elimizde belgesi var. DEAŞ'a silah veren de bu güçlerdir. DEAŞ ile mücadele eden biziz. Suriye'de bizler şehitler verdik. Bizler Suriye'de 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı öldürdük ve buna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, DEAŞ'ın İslam'la uzaktan yakından ilgisi olmadığını, kimsenin İslam ile terörü yan yana getiremeyeceğini de ekledi.