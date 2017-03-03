03.03.2017 15:44:29

Hepsiburda'dan alınan altınlar anında hesapta

Hepsiburada, ziyaretçilerine sadece alışveriş imkanı değil, yatırım yapma imkanı da sağlıyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altını artık taksitle internet üzerinden güvenle satın alabilme yeniliğini getiren hepsiburada, herkesin bütçesine hitap ederek yatırımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Hepsiburada üzerinden kredi kartıyla 4 taksitle alınabilen gram altınlar, tüketicilerin altın hesabına havale olarak anında yansıtılıyor. Bu sayede hepsiburada müşterileri, altın yatırımını taksitle yapıp isterlerse bankalardaki altın hesaplarından anında bozdurabilecek.

Tek tıkla aynı gün hesaba altın havalesi yapılabilen söz konusu yenilikle, hem piyasadaki anlık iniş ve çıkışlar takip edilebilecek hem de masrafsız, hızlı ve güvenli bir şekilde yatırım yapmanın ayrıcalığı yaşanabilecek.





- "Taksitli altın satışı, fiziki altın satışının 2 katına çıktı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım çeşidinin altın olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hesaplamalara göre, Türkiye'de yastık altı olarak tabir edilen altın miktarı 5 bin ton. Bu da bugünkü değeriyle yaklaşık 182 milyar dolar ediyor. Ülke nüfusuna bölündüğünde ise kişi başına yaklaşık 36 adet çeyrek altının yastık altında olduğu varsayılıyor."

Ekmekçi, 4 taksitle güvenilir bir şekilde alınan altınların hepsiburada müşterilerinin hesabına anında aktarıldığını belirterek, "Hepsiburada üzerinden altın satan firmalarımız, yıl sonu itibarıyla başlattığımız kampanya öncesinde altını fiziki olarak satıyorlardı. Kampanyamız başladıktan sonra taksitli altın satışının, fiziki altın satışının 2 katına çıktığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.