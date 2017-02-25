25.02.2017 20:23:41
Hentbol: Toplu sonuç
Erkekler ve Bayanlar Süper Liglere haftanın maçlarıyla devam edildiHentbolda Süper Liglere haftanın maçlarıyla devam edildi.
Bayanlar Süper Lig'de 20, Erkekler Süper Lig'de ise 19. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
- Bayanlar Süper Lig
Adana Şakirpaşa-Muratpaşa Belediyespor: 25-28
Eskişehir Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-32
Kastamonu Belediyespor-Genç Uşakspor: 41-26
Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 33-17
Zağnosspor-Ardeşen Gençlik: 30-30
- Erkekler Süper Lig
Selçuklu Belediyespor-Maliye Piyango: 31-32