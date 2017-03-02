03.03.2017 09:35:38

Hentbol: Haftanın programı

Erkekler Süper Lig'e 20. hafta karşılaşmalarıyla devam edilirken, Bayanlar Süper Lig'de 21. hafta müsabakaları oynanacak

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları oynanacak, Bayanlar Süper Lig'e ise 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:





- Bayanlar Süper Lig





Yarın:

13.00 Samsun Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Samsun Atatürk)

13.00 Adana Şakirpaşa-Yenimahalle Belediyespor (Serinevler Yüreğir)

14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Zağnosspor (Celal Atik)

14.00 Aksaray Belediyespor-Eskişehir Hentbol (Hasan Dağı)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Genç Uşakspor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Artsam Koleji-Üsküdar Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

18.00 Ardeşen Gençlik-Osmangazi Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)





- Erkekler Süper Lig





Yarın:

14.00 Göztepe-Bozokspor (Bülent Özkul)

15.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Trabzon 19 Mayıs)

15.00 Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor (THF)

16.00 Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)

17.00 Büyükşehir Belediye Ankaraspor-Selçuklu Belediyespor (THF)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Amasya Taşova YİBO (Nilüfer Belediyesi)

17.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Merzifon Belediyespor (Aziziye)















