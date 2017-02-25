25.02.2017 23:33:26

Hentbol: Erkekler Challenge Kupası

Doukas: 34 - Amasya Taşova YİBO: 30 - Türk temsilcisi, kupaya veda etti

Hentbol Erkekler Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında Amasya Taşova YİBO, Yunan temsilcisi Doukas'a 34-30 yenilerek elendi.

İlk karşılaşmayı 32-28 kaybeden Türk temsilcisi, iki takım arasında yapılan anlaşma gereği rövanş maçında Doukas ile yine Yunanistan'da karşı karşıya geldi.

Amasya Taşova YİBO, ilk yarısını 16-11 geride tamamladığı karşılaşmadan 34-30 mağlup ayrılarak organizasyona son 16 turunda veda etti.

Maçın en skorer ismi Doukas adına 9 gol kaydeden Dimitrios Tziras olurken, Amasya Taşova YİBO'da Djuro Karanovic'in 8 golü galibiyet ve tur için yeterli olmadı.