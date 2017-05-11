11.05.2017 21:53:05

Heniyye: 'Fukaha'yı şehit eden katil yakalandı ve suçunu itiraf etti'

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı ve yeni lideri İsmail Heniyye, İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Mazin Fukaha'yı şehit eden katilin yakalandığını açıkladı.

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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı ve yeni lideri İsmail Heniyye, İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Mazin Fukaha'yı şehit eden katilin yakalandığını açıkladı.Heniyye, bugün Gazze kentinin güneyindeki Tel El Heva Mahallesi'nde Şehit Mazin Fukaha'nın evinin önünde düzenlenen basın toplantısında, Fukaha suikastını gerçekleştiren failin yakalandığını ifade etti. "Katil, işgal kuvvetlerinin emirlerini yerine getirmiş olduğunu ayrıntılarıyla anlattı ve suçunu itiraf etti" diyen Heniyye, Gazze İçişleri Bakanlığı'nın basın toplantısı düzenleyerek tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Heniyye, cinayetin işlendiği ilk andan itibaren kapsamlı bir güvenlik stratejisinin uygulandığını belirterek, karada, denizde, sınırlarda ve cinayet mahallinde çalışmalar yapıldığını açıkladı.Katili yakalamada elde edilen başarıyı öncelikle Şehit Mazin Fukaha'nın eşine ve daha sonra işgal zindanlarında açlık grevi eylemi yapan esirlere armağan ettiklerini kaydeden Heniyye, "Bizim bu zaferimiz gibi esirlerin de zafer kazanacaklarına inanıyoruz" dedi. Heniyye, Fukaha'ya düzenlenen suikasttan işgal yönetiminin sorumlu olduğunu, tüm itirafların, kanıtların ve suikast emrinin işgal istihbaratı tarafından verildiğinin ispat edildiğini açıkladı.El-Kassam Tugayları komutanlarından eski esir Mazin Fukaha, 24 Mart 2017'de evinin önünde susturucu takılı silahla şehit edilmişti.