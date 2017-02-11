11.02.2017 11:53:35

Hendek'te 106 gram esrar ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek İlçesinde bir ikamete yapılan baskında 106 gram esrar ve tabanca ele geçirildi.

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Sakarya'nın Hendek İlçesinde bir ikamete yapılan baskında 106 gram esrar ve tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Dereboğaz Mahallesinde ikamet eden S.D., isimli şahsın uyuşturucu sattığını belirledi. Polis ekipleri ikamete yaptığı operasyonda 106 gram esrar, tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan S.D., isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Ceza evine gönderildi.