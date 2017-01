27.01.2017 15:07:06

'Hemzemin geçitlerde önlem alınmalı'

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İshak Kocabıyık, son dönemde yaşanan hemzemin geçit kazalarına dikkat çekerek, gereken önlemelerin bir an önce alınması gerektiğini söyledi.Hemzemin geçitlerde yaşanan kazalara dikkat çeken İshak Kocabıyık, "Son yıllarda gözle görülür bir şekilde artan hemzemin geçit kazaları bütün uyarılarımıza rağmen ilgililerin ihmali, umursamazlığı ve sorumsuzluğu ile devam etmektedir. Sendikamız tarafından özellikle TCDD'nin yeniden yapılanması adına tasfiyesi kapsamında uygulamaların hızlı bir şekilde hayata geçirildiği, 160 yıllık bir işletmecilik kültürünün yok edildiği bu süreçte BTS olarak tüm uyarılarımıza rağmen gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle bu ve benzeri kazalar yaşanmaktadır" dedi.Alınması gereken önlemler hakkında konuşan Kocabıyık, "Bir an önce mümkün olan yerlerde hemzemin geçitler kaldırılarak karayolu kesişimleri alt veya üst geçit haline getirilmelidir. Kesişimin zorunlu olduğu hemzemin geçitlerde bekçi kontrolü, bariyerli geçitler olmalıdır. Bu geçitlerde özelleştirme çalışmalarının bir parçası olarak sürdürülen taşeronlaştırma yoluyla personel istihdam edilmesine son verilerek bunun yerine kurum personeli çalıştırılmalıdır. Mevcut taşeron işçileri de bir an önce kadrolu olarak kurum personeli yapılmalıdır" diye konuştu.