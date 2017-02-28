28.02.2017 13:14:35

Hemşeri dernekleriyle Mesir Macunu toplantısı

477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali heyeti, Büyük Saruhan Otel'de Manisa Hemşeri Dernekleri Platformu yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

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477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali heyeti, Büyük Saruhan Otel'de Manisa Hemşeri Dernekleri Platformu yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.Vali Yardımcısı Ünal Kaya'nın başkanlığındaki kahvaltıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Manisa'yı ve Mesir'i Tanıtma Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, ilçe belediye temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Ünal Kaya, "477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programını hemşeri dernekleriyle paylaşmak amacıyla bir araya geldik. Onların da değerli katkılarıyla birlikte Mesir Macunu Festivali'ni adına yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ise, hemşeri derneklerinin katılımının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, etkinlik planlamasında işbirliği yapılabileceğinin altını çizdi.Hemşeri Dernekleri Platformu Dönem Sözcüsü Cevdet Çiçek, düzenlenen organizasyonun önemine dikkat çekerek; "Mesir Macunu Festivali'ne bizler de kültürümüzün simgelerini yansıtarak katkı sağlamayı istiyoruz. Komitenin de bizlerle aynı fikri paylaşması ve uygulayacak olmasına da çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.