05.05.2017 10:05:41

Hemoroid hastalığına lazerli çözüm

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hidayet Çatal, hemoroid hastalığının oluşmasında karın içi basıncı artıran sebeplerin etkili olduğunu ve rahatsızlığın tedavisinde artık lazer yönteminin kullanılmaya başlandığını söyledi.

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Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hidayet Çatal, hemoroid hastalığının oluşmasında karın içi basıncı artıran sebeplerin etkili olduğunu ve rahatsızlığın tedavisinde artık lazer yönteminin kullanılmaya başlandığını söyledi.Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hidayet Çatal, hemoroid yani halk arasında bilinen ismiyle 'basur'un anal bölgenin en çok karşılaşılan, insanları artık kanama ve ağrıyla bezdiren kronik bir hastalık olduğunu söyledi. Dr. Çatal, "Makat bölgesindeki toplardamarlara hemoroid denir. Varis olup şişmesine de hemoroid hastalığı denir. Hastalığın oluşmasında en büyük etmen ağır kaldırmaktır. Karın içi basıncı artıran sebepler arasında ise bayanlarda hamilelik, kabız kalma, ıkınma, aşırı ishal ve öksürük sayılabilir" dedi."Daha az ağrılı ve daha çabuk iyileşebiliyor"Rahatsızlığın kanama ile de kendini gösterebileceğini anlatan Özel Medifema Hastanesinde görevli Dr. Çatal, "Bu hastalıkta eskiden cerrahi yöntem ile yapılıyordu. Şimdi yeni gelişen teknolojik aletlerle hemoroidleri daha az ağrılı ve daha çabuk iyileşir şekilde tedavi etmeye başladık. Lazer cihazıyla hemoroidle birlikte çatlakları da tedavi edebiliyoruz. Lazer yönteminde hastanın hastanede kalış süresi daha az oluyor, ağrı klasik yönteme göre çok az oluyor, iyileşme daha çabuk oluyor. Tavsiye edilir bir yöntem. Ameliyattan sonra ağrı olmuyor" diye konuştu."Makatta kanama varsa mutlaka hekime gidilmeli"Operasyonun on dakika sürdüğünü kaydeden Çatal, şunları söyledi:"Hasta aynı gün taburcu olabiliyor. Az miktarda anestezi gerektiriyor. Hastanede kalış süresi azalıyor. İyileşme süresi hızlı ve ağrısız oluyor. Hemoroidlerde ve kanserde kanama oluşur. Ancak kanser kanaması daha koyuya yakındır. Tabi kişinin bunu ayırt etmesi çok zordur. Böyle bir durumda hastanın mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Daha üst seviyedeki kanserlerde de basınç geriye dönüşe engel olduğu için kansere bağlı hemoroid gelişimi söz konusu olabiliyor. O yüzden her hemoroidde sadece kanama var hemoroid bu deyip geçiştirmemek lazım. Altta kanser gizlenmiş olabilir. Gerekirse kolonoskopi ile incelenmesi gerekiyor. Yani makatta kanama, hemoroid varsa mutlaka hekime gideceğiz."