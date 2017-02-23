23.02.2017 13:12:27

Hem sanat öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Yozgatlı kadınlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Seramik ve Cam işleme kursunda hem sanat öğreniyorlar hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

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Yozgatlı kadınlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Seramik ve Cam işleme kursunda hem sanat öğreniyorlar hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.Yozgat Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerler, seramik ve camdan vazo, tepsi, sürahi, kase gibi çeşitli süs eşyaları üretiyor.Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Hasan Aşık yönetiminde çamurdan ve camdan dekoratif ürünler üreten kadınlar meslek edinmenin mutluluğunu da yaşıyor.Bugüne kadar birbirinden güzel ürünleri ortaya çıkaran kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de ürettikleri ürünleri pazarlayarak ekonomiye kazandırıyorlar.Kadınların kurslara büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Hasan Aşık, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Aşık, "Atölyemizde seramik ve cam ürünlerini tasarlayıp üretim aşamalarını öğrencilerimize gösteriyoruz. Tasarı aşamasıyla başlayan süreç pişirme süreciyle sona eriyor. Ayrıca cam füzyon çalışmasını da ilk defa bu yıl Yozgat Halk Eğitim Merkezi olarak biz başlattık. Cam füzyon için fırın aldık. Artık camları kaynaştırarak kullanıyoruz. Renklendirip şekillendiriyoruz. Bunları kullanım eşyası olarak değerlendirdiğimiz gibi süs eşyası olarakta değerlendiriyoruz. Seramikte ajurlar, kaseler mumluklar tuğralar sancaklar, yapıyoruz. Cam füzyonda ise vazo, küllük, sürahi, tabak, tepsi gibi ürünler elde ediyoruz" dedi.Kullanılmayan cam ve soda şişelerini değerlendirdiklerini de söyleyen Aşık, "Yaptığımız işlerde atılmış camları değerlendirebiliyoruz. Yaptığımız tepsilerin çoğunu inşaatlardan atılmış camları değerlendirerek yaptık. Ayrıca soda şişesini kırıp dekoratif amaçlı da değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.