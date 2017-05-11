11.05.2017 15:00:05

Helva geleneği Edebey ve Hasanpaşa'da devam etti

Bursa'nın İnegöl Belediyesi'nin her kandilde gerçekleştirdiği geleneksel helva ikramları Berat kandilinde Edebey ve Hasanpaşa mahallelerinde devam etti.

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Bursa'nın İnegöl Belediyesi'nin her kandilde gerçekleştirdiği geleneksel helva ikramları Berat kandilinde Edebey ve Hasanpaşa mahallelerinde devam etti.İnegöl Belediyesi'nin geleneksel helva ikramları Çarşamba akşamı idrak edilen Berat Kandilinde Edebey ve Hasanpaşa Mahallelerindeki camilerde yapıldı. Edebey Camisinde yatsı namazı sonrasında dağıtılan helva ikramına, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel, AK Partili meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. Bir diğer helva ikramı ise Belediye Başkan Vekili Turgay Yel ve Başkan Yardımcısı Alper Taban ile AK Partili yöneticilerin katılımıyla Hasanpaşa mahallesinde gerçekleştirildi.Helva geleneği kırsal mahallelerde sürüyorVatandaşların büyük ilgi gösterdiği helva ikramları sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İnegöl Belediyesi olarak her kandil akşamında iki ayrı camimizde helva ikramında bulunuyoruz ve bu vesileyle mahalle sakinlerimizle de sohbet etme fırsatı buluyoruz. Merkezdeki camilerimizin hemen hemen tamamında bu etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Artık geçen seneden itibaren de kırsal mahallelerimizde helva ikramlarımıza başladık. Bu akşamda İnegöllümüzün kırsal mahallelerinden biri olan Edebeyde'yiz. Ben ve AK Parti İlçe Başkanımız ile birlikte yönetimi olarak Edebeyde'yiz. Başkan Vekilimiz Turgay Yel ve Başkan Yardımcımız Alper Taban ile teşkilatımızın bir kısmı da Hasanpaşa Kırsal mahallemizdeler" dedi."Dünya çapında hafızlar İnegöllülerle buluşacak"Konuşmasında mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür eden Aktaş, "Ramazanda İnegöl Belediyesi olarak sürprizlerimiz var. Büyük camilerimizde dünya çapına hafızlarla, kuranı kerim tilavetleri ile ilçe halkımızı buluşturacağız. Teravih namazlarıyla beraber inşallah dolu dolu bir ramazan geçireceğiz. Ben bu vesile ile tüm ilçe halkımızın beraat kandilini kutlar saygılar sunarım" diye konuştu.