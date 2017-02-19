19.02.2017 23:42:33

Helikopter düştü iddiası asılsız çıktı

Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen telefonda, kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Hançerli köyü yakınlarındaki dağlık alana askeri helikopter düştüğü ihbarı yapıldı.

İHBAR ASILISZ ÇIKTI!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Köy sakinlerinin de katıldığı bir saatlik arama çalışmasında ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Hançerli köyü muhtarı Kudret Acar, köy yakınlarına helikopter düştüğü bilgisi geldiğini ifade ederek, "Görünürde böyle bir durum yok. Ekiplerle arama çalışmalarımızı yaptık. Aramalara vatandaşlarımız da katıldı." dedi.

Niğde Belediyesi itfaiye eri Necati Acun da ihbarın asılsız olmasına sevindiklerini belirterek, "Bir vatandaş, aracından 112'yi arayarak helikopter düştüğünü söylemiş. Ekiplerle dağlık alanda arama çalışmaları yaptık. Böyle asılsız ihbar yapanların cezalandırılması lazım. Yazık, bu kadar araç yakıt yaktı, dağa çıkıp çıkıp indi." diye konuştu.

Polis ekiplerinin, asılsız ihbarda bulunan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

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