06.02.2017 16:26:56

Hekimhan Belediye Başkanı Millioğulları'na Hekimhan Belediye Girmanaspor forması

Hekimhan Belediye Girmanaspor yönetimi, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları'na adının yazılı olduğu forma hediye etti.

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Hekimhan Belediye Girmanaspor yönetimi, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları'na adının yazılı olduğu forma hediye etti.Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğuları'na Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi B Grubu'nda namağlup olarak lider durumda bulunan Hekimhan Belediye Girmanaspor'un forması hediye edildi.Hekimhan Belediye Girmanaspor Teknik Sorumlusu Ramazan Koçak ile birlikte Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları'nı ziyaret eden Kulüp başkanı Nadir Kınık, başkan Millioğulları'nın kulübe önemli desteklerinin olduğunu ifade etti.Adının yazılı olduğu 44 numaralı formayı alan Millioğulları ise teşekkür ederek, takımın başarısından dolayı gurur duyduğunu belirtti." Kulübümüze desteklerimiz sürecek"Ziyarette konuşan Aliseydi Millioğulları, "Gençlerimize önem veriyoruz. Sportif faaliyetlerden gençlerin en fazla şekilde faydalanmaları ve sporcuların başarılı performans sergilemeleri için yanlarındayız. Takım olarak bu sene başarılı grafiğimizin şampiyonluk ve daha sonrası olan bir üst lige çıkmak için güçlerimizi birleştirip takımımızın yanında olacağız. Kulübümüze desteklerimiz sürecek" dedi.Hekimhan Belediyesi Girmanaspor Başkanı Nadir Kınık, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları'na adının yazılı olduğu 44 numaralı formayı verdi.