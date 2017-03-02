02.03.2017 16:44:38

'Hediyem İstanbul' CNR Kitap Fuarı'nda

'Hediyem İstanbul' markasına özel üretilen minyatür bakır miğfer, kalkan ve at alınlığı 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nda satışa sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür AŞ'nin "Hediyem İstanbul" markasına özel minyatür bakır miğfer, kalkan ve at alınlığı üretti.

Kalemkar ve tombak sanatçısı İsmail Bülbül'ün tasarladığı eserlere, ebced hesabıyla oluşturulan kompozisyon uygulandı. Sınırlı sayıda üretilen eserler, teknolojik alet kullanılmadan 16. yüzyılda kullanılan aletlerle ve o dönemki uygulanış şekliyle hazırlandı.

Hediyem İstanbul'a özel olarak üretilen minyatür miğferin tepesindeki formlar ise 16 Türk devletini temsilen 16 dilimden oluşuyor. Bakır kalkanda işlenilen gül bezemesi ise rivayete göre, Osmanlı'nın Sina Çölü'nü geçmesi ve hilafetin Türklere geçişi esnasında Hz. Muhammed'in orduya mihmandar olmasına ilişkin manevi desteği temsil ediyor. Güllerin arasında olan Selçuklu "Y" desenleri ise yükselişi temsil ediyor.

At alınlığının üzerindeki desenin hikayesi de Yavuz Sultan Selim ile Hasan Can arasında geçtiği rivayet edilen bir konuşmaya dayanıyor. Üst kısmında bulunan hilal ve hilal içinde gül olan desenler Yavuz Sultan Selim ile birlikte halifeliğin Türklere geçişini temsil ediyor.

Yoğun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan eserler, desenlerinde hiçbir teknolojik alet kullanmadan 300 farklı çelik ve elmas kalemle işlendi.

Sınırlı sayıda üretilen eserler İstanbul Kitapçıları'ndan ve 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'ndan temin edilebilecek.