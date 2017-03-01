01.03.2017 16:41:50

'Hedefimiz 12 maç sonunda Süper Lig'e yükselmek'

Göztepe Teknik Direktörü Buruk:- 'Elazığspor karşılaşması çok zor bir maç olacak ama çıkışımızı sürdürmek için kazanmak istiyoruz'

TFF 1. Lig'de 4 Mart Cumartesi günü Elazığspor'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, çıkışlarını sürdürmek için kazanmak istediklerini belirtti.

Buruk, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Manisaspor karşısında aldıkları galibiyetin Elazığspor maçına daha büyük bir güvenle hazırlanmalarını sağladığını bildirdi.

Bundan sonra kolay maçın olmayacağını vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

"12 maçımız kaldı, hedefimiz 12 maç sonunda Süper Lig'e yükselmek. Bu hafta ligin iyi takımlarından biriyle oynayacağız. İyi bir kadrosu olan, baktığımız zaman 6 puanı silinmese play-off yarışında olabilecek bir takım ile karşılaşacağız. Hem bizim hem de rakibimiz açısından kazanmanın önemli olduğu bir maç. Bu da sahada güzel bir futbol izlememizi sağlayacaktır. Sakatlarımızın ve hasta olan oyuncularımızın yavaş yavaş takıma dönmesi bizi sevindiriyor. İnşallah bu hafta daha hazır bir kadro ile maça çıkacağız."

Buruk, Elazığspor karşılaşmasının kendisi için ayrı bir öneminin olduğunu aktararak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ, teknik direktörlük hayatıma başladığım, futbolu çok seven ve çok iyi niyetli insanlara sahip bir şehir. Bu anlamda da oradaki insanlarla tekrar bir araya geleceğim için heyecanlıyım. Hem Elazığspor'a hem de kendi takımıma sakatlıktan uzak, olayların olmadığı bir maç diliyorum. Çok zor bir maç olacak ama çıkışımızı sürdürmek için kazanmak istiyoruz."

