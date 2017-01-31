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31.01.2017 15:22:26
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
HDP Milletvekili Ayhan Bilgen tutuklandı. Bilgen hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
Ayrıntılar Birazdan...
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Diyarbakır’da, dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar, UNESCO’nun dünya kültürel miraslar listesine aldığı Diyarbakır Surlarında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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Malatya'da otomobilin otobüs durağında bekleyen yayalara çarpması sonucu bir kişi öldü.
31.01.2017 14:43:48
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31.01.2017 14:34:03
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HABERLERİ
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