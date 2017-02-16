16.02.2017 11:09:52

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen’e 25 yıl hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 6- 8 Ekim 2014’te Türkiye genelinde meydana gelen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği Kobani olayları ile ilgili soruşturması kapsamında, geçen 31 Ocak günü tutuklanan HDP parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, 11- 25 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'da, 31 Ocak günü tutuklanarak İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulan HDP sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6- 8 Ekim 2014 Kobani olayları öncesinde yaptığı 'sokağa çıkın' çağrısı ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ayhan Bilgen hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 64 sayfalık iddianamede, Bilgen'in 'Terör örgütü üyesi olmak', 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI İLE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANDI'

İddianamede, IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı ve bölgenin kontrolünü büyük ölçüde sağladığı sırada, PKK yöneticilerinin yaptığı çağrılar sonrası HDP'nin karar organı olan Merkez Yürütme Kurulu'nda alınan kararlar üzerine, partinin kurumsal Twitter hesabı üzerinden halkın sokağa dökülmesi yönünde paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi. Yapılan sokağa çıkma çağrısı sonrası ülke genelinde şiddet olaylarının yaşandığını, olaylarda çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını vurgulayan savcı, aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu çok sayıda yerin de zarar gördüğünü ifade etti.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6- 8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine tutuklanmıştı.

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