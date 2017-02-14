14.02.2017 09:24:10

'HDP'siz referandum ahlaksızlıktır'

HDP, 'HDP'siz referandum yapma çabası siyasi ahlaksızlıktır' başlıklı yazı yayınladı.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

HDP Merkez Yürütme Kurulu, "terör" suçundan tutuklu bulunan eş başkanlar ve milletvekilleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"HDP'siz referandum yapma çabası siyasi ahlaksızlıktır" başlıklı açıklamada gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterildi.

Açıklamada, "İstanbul, İzmir, Van, Adana, Adıyaman, Kocaeli, Antep, Siirt, Bingöl, Malatya, Bursa ve Ağrı'da içlerinde parti yöneticilerimizin, il-ilçe eş başkanlarımızın, parti üyelerimizin olduğu 318'i aşkın kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

HDP MYK'nın yazılı açıklaması şöyle;

"Bugün partimize ve bileşenlerine yönelik siyasi soykırım operasyonları sonucunda en az 318 kişi hukuksuzca gözaltına alınmıştır. 22 Temmuz 2015 tarihinden partimize ve bileşenlerine yönelik operasyonlar neticesinde toplam 9 bin 796 kişi gözaltına alınmış; aralarında eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, il-ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz ve parti üyelerimizin bulunduğu 2 bin 906 kişi tutuklanmıştır. Bu kapsamda Bilgi İşlem Birimimizin Temmuz 2016 tarihinden bu yana edindiği bilgiler doğrultusunda, toplam 5 bin 471 kişi gözaltına alınmış bin 482 kişi ise tutuklanmıştır.

Gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye çalıştıkları ‘HAYIR'ın kendisidir. Oysa bu zulüm ve baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. HDP, Türkiye halklarına verdiği sözün gereği mücadelesine en kararlı şekilde devam ediyor. Bizleri gözaltı ve tutuklamalarla, siyasi soykırım operasyonlarıyla durdurabileceklerini zannedenler, halkların özgürlük, emek, barış ve demokrasi inancını bitiremeyeceklerini anlayacaklardır. Tüm engellemelere ve baskılara rağmen HAYIR'ı en güçlü şekilde örgütlemeye devam edeceğiz."

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