31.01.2017 00:58:56

HDP Milletvekili tutuklandı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın tutuklandığı belirtildi...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen Cumartesi günü gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Beştaş'a mahkeme tarafından tutukluluk kararı verildi.

Ajanslarda yer alan habere göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla soruşturma yürütülen Beştaş ve Bilgen'in serbest bırakılmasına Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz ederek, her iki milletvekilinin de tutuklanmasını istedi.

MAHKEME KARAR VERDİ: TUTUKLANMALARINA YÖNELİK TUTUKLAMA KARARI

İtirazi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDILAR

Karar üzerine, dün serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen akşam saatlerinde bir kez daha gözaltına alındı.HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da akşam saat 22.00 sıralarında Diyarbakır'da gözaltına alındı.

BEŞTAŞ: BEN TAHİR ELÇİ'NİN ARKADAŞIYIM, KİMSE BENİ KORKUTAMAZ

Beştaş, gözaltına alınırken "Ben Tahir Elçi'nin arkadaşıyım, kimse beni korkutamaz" ifadelerini kullandı. Beştaş, arkadaşlarıyla vedalaşırken "Çok yakın zamanda görüşeceğiz" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in ardından Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da gözaltına alındı. Beştaş, Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.

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