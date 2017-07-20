20.07.2017 19:31:15

HDP Milletvekili gözaltına alındı

HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, hakkındaki yakalama kararı sebebiyle Bitlis'in Tatvan ilçesinde gözaltına alındı.

Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın 2015 yılında İzmir'de yapılmak istenen HDP mitingine Valiliğin izin vermemesi üzerine yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında 'Suç ve Suçluyu Övme' suçundan dava açıldığı ve davanın görülen duruşmasına katılmadığı için de hakkında yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Irgat'ın bu nedenle bugün öğlen saatlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edileceği belirtildi.