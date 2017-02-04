SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
HDP'li Yüksekdağ'ın dosyasına yetkisizlik kararı
05.02.2017 00:58:17

HDP'li Yüksekdağ'ın dosyasına yetkisizlik kararı

Hakkında 83 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Ankara'ya gönderildi.

Ajansların haberine göre Yüksekdağ hakkındaki iddianameyi kabul eden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatlarının tahliye talebine ilişkin tutukluluk değerlendirmesinde bulundu.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Mahkeme, 'Yüksekdağ'ın üzerine atılı eylem nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanığın savunmasının alınmamış olması ve dolayısıyla kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tutukluluk halinin devamına' karar verdi.

CMK'nın 12/2. maddesi gereğince Yüksekdağ'ın dosyasına 'yetkisizlik' kararı veren mahkeme, sanığın iddianamede yazılı eylemlerden yargılamasının yapılması için dosyanın yetkili ve görevli nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini kararlaştırdı.

30 YILDAN 83 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR

İddianamede, Yüksekdağ'ın üzerine atılı olan 'terör örgütü yöneticiliği', 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

HDP'li Yüksekdağ'ın dosyasına yetkisizlik kararı
HDP'li Yüksekdağ'ın dosyasına yetkisizlik kararı
Hakkında 83 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın dosyası, yetkisizlik kararı verilerek Ankara'ya gönderildi.
05.02.2017 00:58:17
İşadamı Viola Trump'ın bakanlık teklifini reddetti
İşadamı Viola Trump'ın bakanlık teklifini reddetti
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ordu Bakanlığı görevine aday gösterilen milyarder işadamı Vincent Viola adaylıktan çekildi.
05.02.2017 00:57:28
Irak Cumhurbaşkanı Erbil'de
Irak Cumhurbaşkanı Erbil'de
Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başkan Mesud Barzani’yle görüşmek üzere başkent Erbil’I ziyaret edecek.
04.02.2017 23:46:27
Bulgaristan Türk oylarına talip iki parti birleşti
Bulgaristan Türk oylarına talip iki parti birleşti
Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak katıldığı iki siyasi parti, 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimlerine birlikte katılmak üzere koalisyon kurdu.
04.02.2017 23:42:52
Peru'da eski devlet başkanı Toledo'nun evinde arama yapıldı
Peru'da eski devlet başkanı Toledo'nun evinde arama yapıldı
Peru'da Brezilyalı inşaat grubu hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında eski devlet başkanı Alejandro Toledo'nun evinde arama yapıldı.
04.02.2017 22:27:22
Avusturya’da “Başörtüme Dokunma” protestosu
Avusturya’da “Başörtüme Dokunma” protestosu
Müslüman Sivil Toplum Ağı (NMZ) üyeleri Müslüman kadınların giyimleri üzerinden siyaset yapılmasına karşı durmak için protesto gösterisi düzenledi.
04.02.2017 22:06:34
Duterte: Serbest kalan komünist isyancılar hapishaneye geri dönecek
Duterte: Serbest kalan komünist isyancılar hapishaneye geri dönecek
Duterte'den sona eren ateşkes sonrası açıklama yaptı ve barış görüşmeleri süreci boyunca serbest kalan isyancıların hapishaneye geri döneceğini söyledi.
04.02.2017 22:05:11
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Adil Öksüz' Tweet attı
'Adil Öksüz' Tweet attı
Arap dünyası, Erdoğan'ın Merkel'e cevabını konuşuyor
Arap dünyası, Erdoğan'ın Merkel'e cevabını konuşuyor
Erdoğan talimat verdi! Türkiye o bölgede üs kuracak
Erdoğan talimat verdi! Türkiye o bölgede üs kuracak
Başbakan Yıldırım'dan videolu 'evet' kampanyasına tepki
Başbakan Yıldırım'dan videolu 'evet' kampanyasına tepki
'Fransa Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi haklı çıkardı'
'Fransa Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi haklı çıkardı'
Başbakan Çamlıca TV Kulesi için tarih verdi
Başbakan Çamlıca TV Kulesi için tarih verdi
Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı
Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı
Rus birlikleri Halep sokaklarında devriyede
Rus birlikleri Halep sokaklarında devriyede
Refarandum kampanyasını Erdoğan'ın başdanışmanları yönetecek
Refarandum kampanyasını Erdoğan'ın başdanışmanları yönetecek
IŞİD El-Bab'da su şebekelerini tünel olarak kullanıyor
IŞİD El-Bab'da su şebekelerini tünel olarak kullanıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları