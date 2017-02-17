17.02.2017 16:30:00

HDP'li Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkartıldı

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında Adıyaman 1

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HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartıldı.Suruç'ta patlama sonrasında yapılan basın açıklamalarına katılan HDP Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyeliği', 'örgüt propagandası yapmak', 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma açıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 6 ayrı suç dosyası ile ilgili iddianame hazırlanan Behçet Yıldırım'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalara katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık ve mahkemeye gitmeyen HDP Milletvekili Behçet Yıldırım'ın savunmasının alınması için mahkeme heyeti tarafından yakalama kararı çıkartıldı.Behçet Yıldırım hakkında çıkartılan yakalama kararını doğrulayarak, "İfadeye gitmediğimiz için yakalama kararı çıkartıldı. Savcılık ve mahkemede ifade vermediğimiz için mahkeme böyle bir karar çıkarttı. Mahkemeye ifade vereceğiz. Zorla olduğu için gideceğiz" dedi.(Ahmet Arslantaş/İHA)