01.03.2017 22:24:36

HDP'li vekillerin danışmanlarına dava

PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla, HDP milletvekili danışmanı 6 kişi hakkında dava açıldı.

Ajanslarda yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de 2 Mayıs 2016'da yapılan Anayasa Komisyonu toplantısının ardından HDP'li milletvekilleriyle Meclis koridorlarında slogan attıkları gerekçesiyle 6 danışman hakkında ddianame düzenledi.

İddianamede, Hasan K., Metin K., Muhammed K., Murat G., Olcay Ç. ve Zülküf K. hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'nca yapılan idari tahkikat sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen rapor ve temin edilen görüntüler üzerinden şüphelilerin HDP milletvekilleri ile birlikte grup halinde hareket ederek toplantı salonu terk ettikleri esnada ve TBMM koridorlarında 'Biji Serok Apo' diye slogan attıklarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde danışmanlar birden fazla kez 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.