30.01.2017 18:08:32

HDP'li vekillere yeniden yakalama kararı

HDP'li Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bilgen gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen Cumartesi günü gözaltına alınan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütülen Beştaş ve Bilgen'in serbest bırakılmasına Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz ederek, her iki şüphelinin de tutuklanmasını istedi. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi. Beştaş ve Bilgen'in yakalanmaları durumunda tutuklanacakları bildirildi.

HDP Kars milletvekili ve parti sözcüsü Aygan Bilgen Diyarbakır'da gözaltına alındı.

BUGÜN BALUKEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bu arada bugün Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken hakkında tahliye kararı vermişti. Mahkeme kararının gerekçesini "Karartılacak delil olmaması, milletvekili olması ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce tutuklu vekillere ilişkin kararı" olarak göstermişti.

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