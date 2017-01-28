28.01.2017 17:09:22

HDP'li vekiller serbest kaldı

HDP'li vekiller Meral Danış Beştaş ile Hüda Kaya adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

HDP Milletvekili Hüda Kaya, tatil yaptığı 5 yıldızlı termal otelde, saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaya'nın gözaltına alındığını HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu.

HÜDA KAYA SERBEST BIRAKILDI

HDP'li Kaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hüda Kaya mahkemenin zorla getirme kararı uyarınca 8 Aralık 2016'da da gözaltına alınmıştı.

BEŞTAŞ DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da yürütülmekte olan bir terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde, gece yarısı sıralarında polis tarafından gözaltına alındı. Beştaş, Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldı.

SERBEST BIRAKILDI

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, sevk edildiği çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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