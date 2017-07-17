17.07.2017 12:13:32

HDP'li vekile hapis cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan yargılandığı Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



HDP'li Ayhan'ın katılmadığı duruşmada avukatı Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan avukat Özbingöl, müvekkili İbrahim Ayhan'ın 25 Eylül 2015 tarihinde yaptığı paylaşımda iki resim ve bir başsağlığı mesajı yayımladığını iddia ederek, paylaşımda örgüte ait herhangi bir ifadenin yer almadığını dile getirdi. Propagandanın tanımının açık olduğunu dile getiren Özbingöl, "İçişleri Bakanlığının o dönemlerde YPG'nin Türkiye'ye karşı hiçbir silahlı saldırısının olmadığına dair kararları mevcuttur. Bu nedenle mütalaayı kabul etmiyoruz. Hukuken bir tarifi yoktur. Müvekkilim siyasi kimliği nedeniyle yargılanıyor. Paylaşımları suç unsuru taşımıyor" diyerek İbrahim Ayhan'ın beraatını talep etti.



Verilen kısa aradan sonra mahkeme Ayhan'a 'Örgüt propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 2015 yılında Suriye'de IŞİD ile çatışırken ölen Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖK) üyesi Aziz Güler'in fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp "Aziz Güler ölümsüzdür" yazmıştı.