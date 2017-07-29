29.07.2017 13:49:41

HDP'li vekil Besime Konca tahliye edildi

HDP Batman Milletvekili Besime Konca hakkında dün gece saatlerinde tahliye kararı verildi.

HDP'li Besime Konca'nın tahliye kararı ile ilgili olarak daha önce tutuklu bulunduğu sürenin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla tutuklanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, 3 Mayıs 2017'de tahliye edilmişti.

Konca, savcılığın itirazı üzerine 29 Mayıs günü tekrar tutuklanmıştı, sadece iki gün sonra, 1 Haziran'da ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası' iddialarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Konca'nın bu cezası geçtiğimiz hafta onanmıştı.