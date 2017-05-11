11.05.2017 15:13:28

HDP'li Milletvekilleri Ertan ve Taşdemir hakkında fezleke

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekili Ertan ve Ağrı Milletvekili Taşdemir hakkında, 'terör örgütünün propagandasını yapmak' ile 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından fezleke hazırladı

Van'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ile Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir hakkında fezleke hazırlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde, Ertan ve Taşdemir'in kentte mart ayında katıldıkları programlardaki konuşmalarda suçu ve suçluyu överek, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Milletvekilleri Ertan ve Taşdemir'in dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ertan ve Taşdemir'in halen milletvekili olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip oldukları kaydedilen fezlekelerde, belirtilen suçlardan dolayı haklarında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartına bağlı olduğuna, bu nedenle de fezlekelerin ekleriyle gönderildiğine yer verildi.

- Dokunulmazlıklar, 20 Mayıs'tan önceki suçlar için kaldırılmıştı

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de 376 oyla kabul edilmişti.



Anayasa değişikliğinde, teklifin TBMM'de kabul edildiği tarihte, soruşturmaya veya kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz." hükmünün uygulanmayacağına yer verilmişti.



Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığında, TBMM Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi hakkındaki dosyalar, illerin cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmişti.

