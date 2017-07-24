24.07.2017 09:02:22

HDP'li il başkanı tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Siirt İl Başkanı Abdullah Çetin tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan HDP Siirt İl Başkanı Abdullah Çetin, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı. Çetin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği bir üst mahkeme tarafından "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.