21.02.2017 19:40:37
HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
HDP'li İdris Baluken tutuklandı
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada verilen tahliye kararına itiraz edilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Ankara'da tutuklandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatla ifadesinin alındı. Baluken daha sonra tutuklandı.
Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında açılan davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ocak'ta tahliyesine karar verilen Baluken hakkında, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine 17 Şubat'ta tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.