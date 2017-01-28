28.01.2017 01:10:31

HDP'li Hüda Kaya ve Beştaş gözaltına alındı!

HDP Milletvekili Hüda Kaya ve Meral Danış Beştaş'ın gözaltına alındığı belirtildi...

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Afyon'da sivil polisler tarafından gözaltına alındığını, Micro Blog Sitesi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Aynı saatlerde HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın da evinde gözaltına alındığı belirtildi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Afyon'da gözaltına alındı. Gözaltı bilgisini HDP Milletvekili Nadir Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Gözaltı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen "İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya, Diyarbakır'daki dosya için gece yarısında Afyon'da kelepçelenerek gözaltına alındı. Kredi notu ve El Bâb tepkisi azalır belki" yorumunda bulundu. Bilgen, gözaltı kararına, “Kenan Evren gibi anayasa referandumu yapanlar, 28 Şubatçılar gibi bin yıl iktidarda kalmayı mı düşünüyor? İktidar değişti, Hüda Kaya'nın kelepçesi değişmedi" ifadeleriyle tepki gösterdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya'nın önce İzmir'e ardından Diyarbakır'a götürüleceğini öğrenciklerini açıkladı.

8 ARALIK'TA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti.

BEŞTAŞ DA GÖZALTINA ALINDI

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın evine polisler tarafından baskın düzenlendi. Beştaş, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden “Polisler evimde” diyerek duyurdu. Evinde yapılan aramanın ardından Beştaş gözaltına alındı. Beştaş, Diyarbakır Savcılığı'na götürülüyor. HDP Milletvekili meral Danış Beştaş'a avukatı olarak Mesut Beştaş da eşlik ediyor.

Beştaş'ın gözaltına alınmasına HDP Kadın Meclisi tepki gösterdi. Twitter üzerinden yapılan açıklamada " Adana vekilimiz Meral Danış Beştaş gözaltına alındı. Kadın iradesine, 'HAYIR' diyen sesine saldırılar bizi yıldıramaz" ifadelerine yer verildi.

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