28.01.2017 01:10:31

HDP'li Hüda Kaya gözaltına alındı!

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın gözaltına alındığını öne sürdü...

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın Afyon'da sivil polisler tarafından gözaltına alındığını, Micro Blog Sitesi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Afyon'da gözaltına alındı. Gözaltı bilgisini HDP Milletvekili Nadir Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Gözaltı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen "İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya, Diyarbakır'daki dosya için gece yarısında Afyon'da kelepçelenerek gözaltına alındı. Kredi notu ve El Bâb tepkisi azalır belki" yorumunda bulundu. Bilgen, gözaltı kararına, “Kenan Evren gibi anayasa referandumu yapanlar, 28 Şubatçılar gibi bin yıl iktidarda kalmayı mı düşünüyor? İktidar değişti, Hüda Kaya'nın kelepçesi değişmedi" ifadeleriyle tepki gösterdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya'nın önce İzmir'e ardından Diyarbakır'a götürüleceğini öğrenciklerini açıkladı.

8 ARALIK'TA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti.

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