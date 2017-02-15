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HDP'li Ferhat Encü tahliye edildi
15.02.2017 21:41:54

HDP'li Ferhat Encü tahliye edildi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan ve hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün tahliyesine karar verildi.

Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Örgüt propagandası yapma' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün aylık tutukluluk değerlendirmesi bugün yapıldı. 4 Kasım'dan bu yana cezaevinde bulunan Encü'nün tutukluluk durumu ve avukatlarının tahliye başvurularını değerlendiren mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Hakkında tahliye kararı verilen Encü'nün tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden bugün serbest bırakılacağı öğrenildi.

HDP Milletvekili Encü Uludere'de düzenlenen hava saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdiği olayın ardından köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a linç girişiminde bulunulmasına ilişkin 'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle yargılandığı davadan da geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

HDP'li Ferhat Encü tahliye edildi

KOCAELİ F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi.

Şırnak'ta yürütülen bir terör soruşturması kapsamında geçen yıl 4 Aralık tarihinde tutuklanıp Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne konan Ferhat Encü, akşam saatlerinde tahliye edildi. Ferhat Encü, cezaevi çıkışında kendisini karşılayan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yakınları ve partililerle kucaklaştı. Burada açıklama yapan Ferhat Encü, ülkede barış ve huzur içerisinde yaşamak istediklerini söyledi. Encü, "Bu tahliyeye sevinecek değiliz. İki eş başkanımızın içeride olması, diğer milletvekili arkadaşlarımızın içeride rehin tutulması ve 70'e yakın belediye eş başkanları ve parti yöneticilerimizin birçok il başkanlarımızın siyasi kararla içeride olması, Türkiye'de hukuk sisteminin iktidara ne kadar endeksli olduğunu ve nasıl bir siyasi kararla rehin tutulduğunun göstergesidir. Referandum süreci içerisinde bizi çalıştırmamak istemeleri, halkımıza baskılar, tutuklamalar, gözaltılarla referandumda evet çıkarmak istemeleri bunun açık göstergesidir. Biz bu saçmalığın bir an önce son bulup tüm arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını ve bu ülkenin barış ve huzur içerisinde gelecekte bütün etnik yapıların ve farklı inançların bir arada yaşamasını istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Siyasi bir kararla buradayız. Dosyalarımız incelenirse sırf halkımızın taleplerini dillendirdiğimizden içeride rehin olduk. Kimseden çekindiğimiz ve korktuğumuz yoktur. Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşmasını istiyoruz. Başta eş genel başkanlarımız olmak üzere ve tüm arkadaşlarımız umarım özgürlüğüne kavuşurlar" dedi.

 


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