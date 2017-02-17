17.02.2017 16:39:42

HDP'li Encü gözaltına alındı

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alındı.

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HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alındı.HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 4 Kasım'da tutuklanarak, Kocaeli Kandıra Cezaevine götürülmüştü. Hakkında, Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Encü, 15 Şubat'ta tahliye edilmişti. Encü'nün tahliye edilmesine yapılan itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu sabah İstanbul'dan uçakla Şırnak'a gelen Encü, Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alındı.